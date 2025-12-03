Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн озвучила два механізми фінансування України на 2026–2027 роки.

Про це повідомляє кореспондентка Європейської правди з Брюсселя.

Механізми фінансування України на 2026-2027 роки

За словами фон дер Ляєн, ЄС пропонує два рішення, які дозволять покрити фінансові потреби України у найближчі два роки.

Перше – запозичення на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС, що передбачає залучення коштів капіталу та надання їх Україні у вигляді позики.

Для ухвалення цього рішення необхідна одноголосна підтримка держав-членів.

Друге рішення – так звана “репараційна позика”. Вона передбачає використання залишків коштів із заморожених російських активів у ЄС.

Фон дер Ляєн пояснила, що план охоплює всі фінансові установи, які утримують ці ресурси, а кошти будуть передані Україні як позику, яку вона має повернути, якщо Росія виплатить репарації.

Це рішення може бути ухвалене кваліфікованою більшістю голосів.

За словами очільниці Єврокомісії, обидва рішення розглядаються як способи забезпечити стабільне фінансування України на наступні два роки та підтримати економічну стійкість країни.

Очільниця МЗС Канади Аніта Ананд перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі заявила, що уряд Канади виділяє значну суму на закупівлю зброї у США, щоб покрити пріоритетні потреби Збройних сил України.

Зокрема Канада виділить у цей пакет $200 млн, що доведе загальний внесок країни до $890 млн.

