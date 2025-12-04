Вночі російські дрони атакували Одесу — частину ворожих цілей силам протиповітряної оборони вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нічна атака на Одесу 4 грудня: що відомо

За його словами, наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок інтенсивної атаки ворожих безпілотників. В окремих квартирах через ударну хвилю заблокувало двох людей. Рятувальники спільно з поліціянтами їх оперативно деблокували та передали медикам.

Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надано психологічну допомогу.

Також внаслідок падінь уламків дронів та дії вибухової хвилі пошкоджено: двері та скління семи багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автівки.

Пожежі, що виникли, також оперативно ліквідували попри повторний сигнал повітряної тривоги.

Для мешканців постраждалих будинків розгорнули пункти незламності.

Уночі проти 3 грудня російські війська атакували Одеську область ударними дронами Shahed. Внаслідок удару безпілотників спалахнула пожежа, що спричинила пошкодження енергообладнання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 380-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: ДСНС

