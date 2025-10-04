Лідер проросійської партії ANO, яка попередньо перемагає на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш заявив, що Україна нібито не готова до вступу до Європейського Союзу.

Про це він заявив у коментарі журналістам Суспільне новини.

Бабіш про свою позицію щодо України в ЄС

Коментуючи ініціативу Чехії щодо постачання снарядів для України, лідер партії заявив, що вважає несправедливим розподіл чеського бюджету, частина якого йде на підтримку України, зокрема, на ініціативу з постачання боєприпасів для ЗСУ. Він вважає, що цей процес має організовувати НАТО.

– Але ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну. Звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС, – заявив Андрей Бабіш.

За словами лідера проросійської партії ANO, він тричі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема в листопаді 2019 року.

Як стверджує Бабіш, він підтримує Україну після того, як Росія окупувала Крим.

Водночас він заявив, що Чехія допомагає Україні через Європейський Союз, і на це передбачено кошти в європейському бюджеті.

– Ми платимо багато грошей до європейського бюджету. Так ми продовжуватимемо допомагати, – сказав Бабіш.

Після опрацювання 99% виборчих протоколів на парламентських виборах у Чехії лідирує проросійська партія ANO, яку очолює мільярдер і колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

Попередньо, як пише чеський урядовий сайт Volby.cz, вона отримала підтримку в 34,7% голосів.

Друге місце посідає правоцентристський блок SPOLU (Разом) на чолі з чинним прем’єр-міністром Петером Фіалою, який набрав 23,2% голосів.

На третій позиції – центристська партія STAN (Старости і незалежні) з результатом 11,2%.

