Бабіш, чия партія перемогла у Чехії, заявив, що Україна “не готова” до вступу в ЄС
Лідер проросійської партії ANO, яка попередньо перемагає на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш заявив, що Україна нібито не готова до вступу до Європейського Союзу.
Про це він заявив у коментарі журналістам Суспільне новини.
Бабіш про свою позицію щодо України в ЄС
Коментуючи ініціативу Чехії щодо постачання снарядів для України, лідер партії заявив, що вважає несправедливим розподіл чеського бюджету, частина якого йде на підтримку України, зокрема, на ініціативу з постачання боєприпасів для ЗСУ. Він вважає, що цей процес має організовувати НАТО.
– Але ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну. Звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС, – заявив Андрей Бабіш.
За словами лідера проросійської партії ANO, він тричі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема в листопаді 2019 року.
Як стверджує Бабіш, він підтримує Україну після того, як Росія окупувала Крим.
Водночас він заявив, що Чехія допомагає Україні через Європейський Союз, і на це передбачено кошти в європейському бюджеті.
– Ми платимо багато грошей до європейського бюджету. Так ми продовжуватимемо допомагати, – сказав Бабіш.
Після опрацювання 99% виборчих протоколів на парламентських виборах у Чехії лідирує проросійська партія ANO, яку очолює мільярдер і колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш.
Попередньо, як пише чеський урядовий сайт Volby.cz, вона отримала підтримку в 34,7% голосів.
Друге місце посідає правоцентристський блок SPOLU (Разом) на чолі з чинним прем’єр-міністром Петером Фіалою, який набрав 23,2% голосів.
На третій позиції – центристська партія STAN (Старости і незалежні) з результатом 11,2%.