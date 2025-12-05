Міністерство соціальної політики України повідомило, що у найближчі 26 років населення України може значно скоротитися.

За даними Держстату, станом на 05 грудня 2001 року (дата проведення всеукраїнського перепису населення), чисельність населення України становила 48,5 млн осіб.

На початок 2025 року чисельність населення України оцінювалася в близько 31 млн осіб, включаючи тимчасово окуповані території. За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, у найближчі десятиліття може відбутися скорочення кількості людей аж до 25,2 млн осіб. Скоротилася також і середня тривалість життя українців.

Зараз дивляться

Держстат планує до завершення 2025 року здійснити оцінку кількості населення України, однак через повномасштабну війну провести її традиційними способами неможливо.

Яка середня тривалість життя в Україні у 2025 році та в інші роки — читайте на Фактах ICTV.

Яка середня тривалість життя в Україні

Збройна агресія Росії проти України, тимчасова окупація територій, невизначеність, виїзд частини населення за кордон стали причиною демографічної кризи. Вона полягає в значному зниженні народжуваності, підвищенні смертності та зниженні середньої тривалості життя.

Згідно з проєктом Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, середня тривалість життя в нашій країні відчутно скоротилася в попередні роки. У документі наведено порівняння середньої тривалості життя українців у 2020 та 2023 роках. Згідно з експертною оцінкою:

середня тривалість життя чоловіків в Україні за цей період знизилася із 66,4 року до 57,3 року;

середня тривалість життя жінок в Україні скоротилася із 76,2 року до 70,9 року.

Яка середня тривалість життя в Україні 2025 — наразі сказати неможливо, оскільки точних даних немає.

Головна причина зниження тривалості життя полягає у військових діях, що відбуваються на території України.

Також серед причин демографічної кризи можна виділити:

Низький рівень народжуваності — у 2020 році сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,2 на одну жінку проти 1,5 у 2012 році. Це майже вдвічі нижче за показник 2,2, який забезпечує просте відтворення населення. За період війни цей показник ще знизився, аж до 1,0.

Зростання чисельності осіб з інвалідністю, які потребують тривалої реабілітації.

Високий рівень передчасної смертності, який може відбуватися з різних причин:

потрапляння у ДТП; шкідливі умови праці; низький рівень добробуту; підвищення рівня бідності; зловживання алкоголем, курінням, психоактивними речовинами; низька якість медичної допомоги в сільській місцевості або її недоступність.

Вимушена еміграція за кордон великої кількості населення через військові дії.

Масштабне внутрішнє переміщення населення, що спричиняє житлові проблеми, проблеми з працевлаштуванням, із доступністю та якістю базових послуг.

Середня тривалість життя в Україні знижується — що робити

Указом президента № 225 від 02 червня 2021 року було затверджено Стратегію людського розвитку задля покращення демографічної ситуації в Україні. Цей план складався з 200 пунктів за п’ятьма стратегічними цілями, проте повномасштабне вторгнення Росії на територію України завадило їх виконанню.

Через війну виникає необхідність у розробці та запровадженні нових цілей та завдань подолання демографічних викликів.

Мінсоцполітики пропонує Стратегію демографічного розвитку України, розроблену з урахуванням українського та міжнародного досвіду та покликану:

забезпечити гідний рівень якості життя українцям;

створити сприятливі умови для повернення громадян України з-за кордону.

Стратегія дасть змогу покращити демографічну ситуацію в країні. Якщо вдасться її запровадити, то за попереднім прогнозом чисельність населення України до 1 січня 2041 року має становити 33,9 млн осіб, а до 1 січня 2051 – 31,6 млн осіб.

Джерело : Верховна Рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.