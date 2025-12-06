У суботу ввечері, 6 грудня, ворог здійснив атаку на Новгород-Сіверський (Чернігівська область), застосувавши дрони. У місті спалахнули пожежі, є руйнування.

Про це поінформували керівник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов та Національна поліція України.

Атака на Новгород-Сіверський 6 грудня: наслідки

Окупанти завдали удару безпілотниками по центральній частині міста Новгород-Сіверський.

Спалахнула пожежа у будівлі Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Крім того, постраждала будівля медичного коледжу, цивільний автомобіль та щонайменше вісім приватних житлових будинків.

За словами Олександра Селіверстова, російський агресор здійснив атаку на Новгород-Сіверській чотирма ударними БпЛА типу Герань-2.

Наразі відомо про одну жертву обстрілу: в своєму будинку загинув 50-річний місцевий мешканець.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 383-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

