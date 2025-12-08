Від початку минулої доби відбулося 139 бойове зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 32 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинули 87 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для уражень 3358 дронів-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 8 грудня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 384-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.