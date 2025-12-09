Президент України Володимир Зеленський уже обговорив з переговорною командою результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.

Зеленський про результати переговорів у Лондоні

Як заявив Володимир Зеленський, саме про це нещодавно були домовленості на рівні лідерів.

За його словами, триває дуже активна робота над усіма компонентами можливих кроків для закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Глава держави зазначив, що українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше. Наразі українська сторона готова представити їх партнерам у Сполучених Штатах Америки.

Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше.

– Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою, – стверджує Зеленський.

Як правильно відзначають партнери по переговорних командах, сказав президент України, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знову.

За словами глави держави, найближчим часом українська сторона буде готова направити доопрацьовані документи в США.

