Цього року відбулося багато змін, адже було ухвалено кілька постанов Кабінету міністрів, які суттєво вплинули на порядок мобілізації, надання відстрочок та виїзд чоловіків за кордон.

Тож ми вирішили звернутися до адвоката АО LESHCHENKO & PARTNERS Данила Трясова, щоб дізнатися, чого очікувати наступного року та які нові правила мобілізації 2026.

Мобілізація 2026: кого стосується

За словами адвоката, 2026-й уже зараз видається роком, у якому мобілізація стане жорсткішою й більш структурованою. І головний тренд — це поступовий перехід від хаотичних процедур до системності та цифровізації.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прямо говорить, що головний ресурс — це люди, а не техніка. Тому потреба у мобілізації на наступний рік точно нікуди не зникне. Але наголос робиться не на кількості, а на якості підготовки. Уже збільшено базову підготовку до 51 дня, і у ЗСУ кажуть, що працюють над подальшим підсиленням навчання.

Мобілізація 2026 в Україні: зміни у бронюванні

Щодо бронювання змін найбільше. І частина з них уже діє.

– Наприклад, критично важливим підприємствам (ОПК) більше не потрібно чекати обов’язкові 72 години для перевірки списків — зараз процедура значно швидша. Так само зняли ліміти, і підприємства можуть бронювати стільки працівників, скільки реально потрібно для роботи, – нагадав адвокат.

Окремо варто згадати про новий механізм для ОПК — він уже працює.

Якщо у працівника є проблеми з військовим обліком, підприємство може забронювати його на 45 днів. Це дає людині час уладнати документи. Але це “пільгове” бронювання доступне лише один раз на рік — повторити спробу у той самий рік не вийде.

А ось норма про заборону виїзду за кордон для таких працівників — це вже не факт, а законодавча ініціатива, яку готують до розгляду в парламенті.

З Дією ситуація така: бронювання зараз дійсно можна оформити швидше, майже за добу. Це рішення уряд запровадив тимчасово, щоб уникнути провалів між завершенням однієї відстрочки і початком наступної.

Як вручатимуть повістки у 2026 році

– Щодо повісток теж важливо розуміти реальність. Сьогодні їх можуть вручати не тільки представники ТЦК. Це можуть робити працівники місцевої влади, держустанов, підприємств, а також СБУ чи розвідка, якщо йдеться про їхніх резервістів, – наголосив адвокат.

Вручення повісток 2026 можливе практично будь-де: вдома, на роботі, у держустановах, у місцях масового перебування, на блокпостах і навіть на кордоні. Це вже усталена практика.

Чи буде посилення мобілізації у 2026 році

Найімовірніше, так, але не у форматі масових рейдів. Ідеться про більш жорсткий облік, менше можливостей для ухилення і поступову цифровізацію всіх процесів. Частина військових прямо говорить: без реформ у ЗСУ просто збільшити кількість призову не ефективно.

Але контроль за військовозобов’язаними точно стане суворішим. Загалом усе рухається до того, що нових правил мобілізації в Україні у 2026 році стане більше, вони будуть жорсткішими, а можливостей їх обійти — менше.

