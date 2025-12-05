Український уряд оновив механізм автоматичного продовження відстрочок для громадян, які виконують обов’язки опікунів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Кабмін спростив продовження відстрочки

Кабмін уточнив перелік документів, які потрібно надати для автоматичного продовження відстрочки для опікунів. Це стосується осіб, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

Тепер опікуни зможуть надавати реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків, за яким здійснюється опіка, піклування, постійний догляд або утримання.

Це дозволить ефективно інтегрувати дані між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів та іншими реєстрами під час автоматичного продовження відстрочки.

– Запроваджені зміни гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок цій категорії громадян, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у листопаді Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №13574 про надання 12-місячної відстрочки від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

