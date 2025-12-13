Президент Чехии Петр Павел сообщил о выполнении обязательств по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов.

Об этом он написал в социальной сети Х.

Чехия поставила Украине обещанное количество боеприпасов

По словам чешского лидера, ранее он обещал обеспечить передачу украинским защитникам 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов в течение года.

Сейчас смотрят

– Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель, – отметил Павел.

Ранее президент Чехии подчеркивал, что поддержка Украины должна основываться не только на ценностных принципах, но и на практических интересах самой Чехии.

Эти заявления прозвучали на фоне дискуссий внутри страны о будущей помощи Киеву, в частности после слов политических сил, формирующих потенциальную правительственную коалицию, о возможном пересмотре объемов поддержки.

В частности, спикер Палаты депутатов Чехии и лидер ультраправой партии SPD Томио Окамура выступал за прекращение финансовой помощи Украине и остановку чешской инициативы по поставкам боеприпасов.

В то же время опросы показывают, что большинство граждан Чехии поддерживают дальнейшее предоставление Украине гуманитарной помощи, тогда как вопрос поддержки украинских беженцев и военных поставок вызывает более противоречивые оценки.

Напомним, во время переговоров министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе Польша, Германия и Норвегия объявили о совместном выделении $500 млн на закупку американского вооружения для Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.