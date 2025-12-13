Чехия завершила поставки 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ
- Президент Чехии сообщил о выполнении ранее объявленного плана военной помощи Украине.
- Речь идет о масштабных поставках боеприпасов, которые продолжались в течение года.
- Заявление прозвучало на фоне дискуссий в Чехии о дальнейшей поддержке Киева.
Президент Чехии Петр Павел сообщил о выполнении обязательств по поставке Украине крупнокалиберных боеприпасов.
Об этом он написал в социальной сети Х.
Чехия поставила Украине обещанное количество боеприпасов
По словам чешского лидера, ранее он обещал обеспечить передачу украинским защитникам 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов в течение года.
– Я рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту цель, – отметил Павел.
Ранее президент Чехии подчеркивал, что поддержка Украины должна основываться не только на ценностных принципах, но и на практических интересах самой Чехии.
Эти заявления прозвучали на фоне дискуссий внутри страны о будущей помощи Киеву, в частности после слов политических сил, формирующих потенциальную правительственную коалицию, о возможном пересмотре объемов поддержки.
В частности, спикер Палаты депутатов Чехии и лидер ультраправой партии SPD Томио Окамура выступал за прекращение финансовой помощи Украине и остановку чешской инициативы по поставкам боеприпасов.
В то же время опросы показывают, что большинство граждан Чехии поддерживают дальнейшее предоставление Украине гуманитарной помощи, тогда как вопрос поддержки украинских беженцев и военных поставок вызывает более противоречивые оценки.
Напомним, во время переговоров министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе Польша, Германия и Норвегия объявили о совместном выделении $500 млн на закупку американского вооружения для Украины.