Вночі Росія масовано атакувала Одесу — гатив ворог по енергетичній та цивільній критичній інфраструктурі. Станом на ранок через знеструмлення у більшій частині міста відсутнє тепло та водопостачання.

Про це повідомили керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одесу сьогодні, 13 грудня: що відомо

За словами Олега Кіпера, вночі Одеса та область пережили одну з наймасованіших повітряних атак російського ворога.

Внаслідок ворожих ударів є пошкодження цивільних об’єктів, енергетичної та промислової інфраструктури. На локаціях сталися пожежі. Наразі усюди працюють рятувальники.

В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

За словами Сергія Лисака, у більшій частині Одеси відсутнє тепло- та водопостачання.

Міські лікарні перевели під’єднали до альтернативних джерел живлення. Забезпечено запас води та пального.

Бюветні комплекси працюють від генераторів. Також для містян організували підвіз технічної води.

— За попередніми даними двоє людей постраждали. Інформація про загиблих не надходила. Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, — наголосив Олег Кіпер.

Наслідки атаки на Одесу

Як повідомляють у ДСНС, через влучання сталися пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Також вибухами пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля, цивільні автівки та пожежна машина.

Водночас рятувальники повідомляють, по внаслідок ворожої атаки постраждало чотири людини.

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучені понад 100 вогнеборців ДСНС.

Удар по цивільному судну

Нагадаємо, що вчора вдень 12 грудня у Чорноморську, який межує з Одесою, пролунали вибухи. Росіяни ракетами атакували цивільне судно.

Вночі 12 грудня ворог атакував Одесу безпілотниками — цілився у критичну інфраструктуру міста. Унаслідок атаки частина Одеси залишилася без електроенергії та води. Також ввечері 12 грудня росіяни знову атакували портову інфраструктуру.

Станом на 10 ранку в Одесі знову лунає повітряна тривога.

Попри постійні повітряні тривоги рятувальники приборкали масштабну пожежу на судні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 389-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

