В Одесі СБУ арештувала іноземне судно, яке входило до так званого тіньового флоту Росії і перевозило українську аграрну продукцію з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Арешт судна тіньового флоту РФ

Власник судна знаходився під санкціями РНБО, а для обходу санкцій регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн.

Зараз дивляться

Співробітники СБУ виявили суховантаж у порту Одеси, куди він прибув під прапором африканської країни. Судно мало везти сталеві труби.

За даними СБУ, що напередодні повномасштабного російського вторгнення дане судно щонайменше сім разів заходило до Севастополя для незаконного експорту аграрної продукції.

Наприкінці січня 2021 року суховантаж незаконно вивіз з окупованого півострова майже 7 тис. тонн зерна до північної Африки.

Під час затримання корабля на його борту перебували капітан та 16 членів екіпажу – всі громадяни країн Близького Сходу.

Під час обшуку співробітники СБУ виявили плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.

СБУ розпочала кримінальне провадження за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил);

ч. 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.