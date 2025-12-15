Стартує конкурс до наглядових рад Енергоатому, Укренерго та ОГТСУ – Свириденко
Відсьогодні в Україні стартує відбір кандидатів до наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних компаній.
Про це 15 грудня заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Відбір кандидатів до наглядових рад енергетичних компаній
За словами Свириденко, формування нових складів очікується у січні 2026 року.
Відбір кандидатів стартує для таких підприємств:
- ТОВ Оператор газотранспортної системи України;
- АТ Українські розподільчі мережі;
- АТ Оператор ринку;
- ПАТ Центренерго;
- Енергетична компанія України;
- НАЕК Енергоатом;
- АТ Укренерго;
- АТ Укргідроенерго.
Міністерство економіки публікуватиме всі деталі перебігу конкурсу.
Окрім цього, 12 грудня розпочався конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК Нафтогаз.
Свириденко закликала доброчесних та фахових кандидатів подавати заявки.
— Головна мета — забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору, — зазначила прем’єр-міністр.
Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження керівництва та наглядових рад ключових державних енергетичних підприємств.
У межах ініціативи передбачено повну перевірку фінансової діяльності компаній та оновлення управлінських команд.