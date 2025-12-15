Відсьогодні в Україні стартує відбір кандидатів до наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних компаній.

Про це 15 грудня  заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Відбір кандидатів до наглядових рад енергетичних компаній

За словами Свириденко, формування нових складів очікується у січні 2026 року.

Відбір кандидатів стартує для таких підприємств:

  • ТОВ Оператор газотранспортної системи України;
  • АТ Українські розподільчі мережі;
  • АТ Оператор ринку;
  • ПАТ Центренерго;
  • Енергетична компанія України;
  • НАЕК Енергоатом;
  • АТ Укренерго;
  • АТ Укргідроенерго.

Міністерство економіки публікуватиме всі деталі перебігу конкурсу.

Окрім цього, 12 грудня розпочався конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК Нафтогаз.

Свириденко закликала доброчесних та фахових кандидатів подавати заявки.

— Головна мета — забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору, — зазначила прем’єр-міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження керівництва та наглядових рад ключових державних енергетичних підприємств.

У межах ініціативи передбачено повну перевірку фінансової діяльності компаній та оновлення управлінських команд.

