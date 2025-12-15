С сегодняшнего дня в Украине стартует отбор кандидатов в наблюдательные советы ряда стратегически важных энергетических компаний.

Об этом 15 декабря заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отбор кандидатов в наблюдательные советы энергетических компаний

По словам Свириденко, формирование новых составов ожидается в январе 2026 года.

Сейчас смотрят

Отбор кандидатов стартует для таких предприятий:

ООО Оператор газотранспортной системы Украины;

АО Украинские распределительные сети;

АО Оператор рынка;

ПАО Центрэнерго;

Энергетическая компания Украины;

НАЭК Энергоатом;

АО Укрэнерго;

АО Укргидроэнерго.

Министерство экономики будет публиковать все детали хода конкурса.

Кроме того, 12 декабря стартовал конкурс на четыре независимых члена наблюдательного совета НАК Нафтогаз.

Свириденко призвала добропорядочных и профессиональных кандидатов подавать заявки.

— Главная цель — обеспечить прозрачность, эффективность и контроль в управлении компаниями энергетического сектора, — отметила премьер-министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке руководства и наблюдательных советов ключевых государственных энергетических предприятий.

В рамках инициативы предусмотрена полная проверка финансовой деятельности компаний и обновление управленческих команд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.