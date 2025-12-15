Стартует конкурс в наблюдательные советы Энергоатома, Укрэнерго и ОГТСУ – Свириденко
С сегодняшнего дня в Украине стартует отбор кандидатов в наблюдательные советы ряда стратегически важных энергетических компаний.
Об этом 15 декабря заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Отбор кандидатов в наблюдательные советы энергетических компаний
По словам Свириденко, формирование новых составов ожидается в январе 2026 года.
Отбор кандидатов стартует для таких предприятий:
- ООО Оператор газотранспортной системы Украины;
- АО Украинские распределительные сети;
- АО Оператор рынка;
- ПАО Центрэнерго;
- Энергетическая компания Украины;
- НАЭК Энергоатом;
- АО Укрэнерго;
- АО Укргидроэнерго.
Министерство экономики будет публиковать все детали хода конкурса.
Кроме того, 12 декабря стартовал конкурс на четыре независимых члена наблюдательного совета НАК Нафтогаз.
Свириденко призвала добропорядочных и профессиональных кандидатов подавать заявки.
— Главная цель — обеспечить прозрачность, эффективность и контроль в управлении компаниями энергетического сектора, — отметила премьер-министр.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке руководства и наблюдательных советов ключевых государственных энергетических предприятий.
В рамках инициативы предусмотрена полная проверка финансовой деятельности компаний и обновление управленческих команд.