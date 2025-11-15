Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок масштабного перезавантаження керівництва та наглядових рад ключових державних підприємств енергетичного сектору.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Рішення Зеленського щодо енергокомпаній

У межах ініціативи передбачено не лише повну перевірку фінансової діяльності компаній, а й оновлення їхніх управлінських команд.

Сьогодні президент разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій для всіх стратегічних підприємств.

Зокрема, протягом тижня мають бути створені всі умови для формування нової професійної наглядової ради в Енергоатомі.

Це дозволить провести повне перезавантаження правління компанії та забезпечити ефективне управління стратегічно важливою для країни енергетичною структурою.

Також планується термінове проведення конкурсу на посаду нового керівника Укргідроенерго та доформування наглядової ради компанії, щоб гарантувати професійне управління всіма гідроенергетичними активами держави.

Для Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) також заплановано доформування наглядової ради та терміновий конкурс на посаду генерального директора, що забезпечить ефективне управління газовою інфраструктурою країни.

У Нафтогазі завершуються контракти поточного складу наглядової ради у січні наступного року.

Тому вже оголошено конкурс на нові склади, які зможуть розпочати роботу з початку 2026 року.

У решті великих енергетичних підприємств заплановане оновлення представників держави в наглядових радах для забезпечення прозорого та ефективного управління.

Зеленський доручив урядовцям підтримувати постійну та змістовну комунікацію з правоохоронцями та антикорупційними структурами.

— На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці — це абсолютний пріоритет, — написав президент.

Нагадаємо, що днями НАБУ викрила масштабну корупцію у сфері енергетики України.

Розслідування встановило діяльність високопоставленої організованої групи, яка, за версією слідства, розробила масштабну схему впливу на стратегічні державні підприємства, серед яких ключову роль відіграє АТ НАЕК “Енергоатом”.

