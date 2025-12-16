Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 16 грудня: мінус 1150 окупантів та підводний човен
Втрати ворога на 16 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 150 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 392-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,190 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 16 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 190 620 (+1 150);
- танків – 11 421 (+9);
- бойових броньованих машин – 23 737 (+6);
- артилерійських систем – 35 172 (+67);
- реактивних систем залпового вогню – 1 570;
- засобів протиповітряної оборони – 1 261;
- літаків – 432;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442);
- крилатих ракет – 4 073;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 182 (+177);
- спеціальної техніки – 4 026.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 392-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.