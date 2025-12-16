Втрати ворога на 16 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 150 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 392-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,190 млн.

Втрати ворога на 16 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 190 620 (+1 150);

танків – 11 421 (+9);

бойових броньованих машин – 23 737 (+6);

артилерійських систем – 35 172 (+67);

реактивних систем залпового вогню – 1 570;

засобів протиповітряної оборони – 1 261;

літаків – 432;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442);

крилатих ракет – 4 073;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 182 (+177);

спеціальної техніки – 4 026.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 392-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

