Втрати ворога на 16 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 150 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 392-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,190 млн.

Втрати ворога на 16 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 190 620 (+1 150);
  • танків – 11 421 (+9);
  • бойових броньованих машин – 23 737 (+6);
  • артилерійських систем – 35 172 (+67);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 570;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 261;
  • літаків – 432;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442);
  • крилатих ракет – 4 073;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 182 (+177);
  • спеціальної техніки – 4 026.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 392-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

