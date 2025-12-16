Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії та підтверджує довгострокову підтримку України, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Новий пакет санкцій від ЄС

За її словами, зустріч у Берліні продемонструвала конкретний прогрес завдяки скоординованим діям України, Європи та США.

Фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС і надалі тісно співпрацюватиме з президентами України та США для досягнення справедливого та тривалого миру, який забезпечить суверенітет України та її безпеку.

Першим кроком на шляху до миру має стати стабільне припинення вогню через постійний тиск на Росію та проведення результативних переговорів.

– З цією метою Європа й надалі підвищуватиме ціну війни Росії. Ми готуємо новий пакет санкцій. Крім того, ми на довгостроковій основі заморозили російські активи в ЄС, – наголосила фон дер Ляєн.

Другим пріоритетом визначено надійні гарантії безпеки для України. Єврокомісія вітає готовність США надавати військову підтримку та підтверджує намір ЄС діяти аналогічно для зміцнення Збройних сил України і стримування майбутніх атак.

Однією з найсильніших гарантій безпеки визначено шлях України до ЄС.

– Рішення щодо територій має ухвалювати лише Україна – і тільки Україна…Коротко кажучи: нічого про Україну без України. Нічого про ЄС без ЄС. Нічого про НАТО без НАТО, – підкреслено у заяві.

Третім ключовим аспектом є економічне відновлення країни.

ЄС підтвердив готовність залишатися найнадійнішим партнером України та запропонував покрити дві третини її фінансових потреб на найближчі два роки — близько 90 млрд євро.

– Тож обговорення цього тижня в Європейській раді будуть вирішальними, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, керівництво Європейського Союзу та десять країн Європи ухвалили спільну заяву про зобов’язання підтримувати Україну у випадку досягнення мирних домовленостей.

У документі зазначається, що ці зобов’язання передбачають “сталу і значну” підтримку розбудови Збройних сил України, чисельність яких у мирний час має становити 800 тис. осіб.

