Евросоюз готовит новый пакет санкций против России и подтверждает долгосрочную поддержку Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Новый пакет санкций от ЕС

По ее словам, встреча в Берлине продемонстрировала конкретный прогресс благодаря скоординированным действиям Украины, Европы и США.

Фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС и дальше будет тесно сотрудничать с президентами Украины и США для достижения справедливого и длительного мира, который обеспечит суверенитет Украины и ее безопасность.

Сейчас смотрят

Первым шагом на пути к миру должно стать стабильное прекращение огня из-за постоянного давления на Россию и проведения результативных переговоров.

– С этой целью Европа и дальше будет повышать цену войны России. Мы готовим новый пакет санкций. Кроме того, мы на долгосрочной основе заморозили российские активы в ЕС, – подчеркнула фон дер Ляен.

Вторым приоритетом определены надежные гарантии безопасности для Украины. Еврокомиссия приветствует готовность США оказывать военную поддержку и подтверждает намерение ЕС действовать аналогично укреплению Вооруженных сил Украины и сдерживанию будущих атак.

Одной из сильнейших гарантий безопасности определен путь Украины в ЕС.

– Решение о территориях должна принимать только Украина – и только Украина… Кратко говоря: ничего об Украине без Украины. Ничего о ЕС без ЕС. Ничего о НАТО без НАТО, – подчеркивается в заявлении.

Третьим ключевым аспектом является экономическое восстановление страны.

ЕС подтвердил готовность оставаться надежным партнером Украины и предложил покрыть две трети ее финансовых потребностей на ближайшие два года — около 90 млрд евро.

– Так что обсуждения на этой неделе в Европейском совете будут решающими, – отметила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, руководство Европейского Союза и десять стран Европы приняли совместное заявление об обязательстве поддерживать Украину в случае достижения мирных договоренностей.

В документе отмечается, что эти обязательства предусматривают “устойчивую и значительную” поддержку развития Вооруженных сил Украины, численность которых в мирное время должна составлять 800 тыс. человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.