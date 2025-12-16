Президент України знає про зменшення підтримки з боку окремих європейських країн і наголошує на безальтернативності рішення щодо заморожених активів РФ.

Зеленський про заморожені активи РФ

На пресконференції з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує повністю використати 210 млрд євро заморожених російських активів у ЄС протягом кількох років, щоби перекрити невідкладні фінансові потреби.

– Я не бачу без цієї підтримки можливості для України стояти міцно економічно. Я не бачу, що ми зможемо покрити такий дефіцит якимись незрозумілими альтернативами або незрозумілими обіцянками, – сказав глава держави.

Також він додав, що Україна розраховує на 40-45 млрд євро на 2026 рік.

Президент наголосив, що Україна хотіла б використати кошти РФ на відновлення, проте вартість завданих збитків вже є такою, що її не покрити наявними арештованими грошима.

– Безумовно, ми би дуже хотіли використовувати це на відновлення нашої держави… Це справедливо, що руські повинні платити за руйнування. Але все одно навіть 210 млрд буде недостатньо. Сума втрат втричі вища, – пояснив він.

Зважаючи на це, президент зауважив, що є потреба пустити кошти РФ на невідкладні витрати, серед яких – витрати на закупівлю зброї. Він не заперечував, що зараз Україна стикнулася зі зменшенням цієї допомоги.

– Заморожені активи змогли би збалансувати зменшення підтримки у деяких країнах, – сказав він.

