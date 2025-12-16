Вибухи в Києві та Київській області пролунали пізно ввечері 16 грудня. Працюють сили ППО по ворожих цілях.

Вибухи в Києві та області 16 грудня: які наслідки

– Вибухи у столиці. На Оболоні працюють сили ППО, – написав мер Віталій Кличко.

У Київській ОВА зазначили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

– Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників, – йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, вночі 29 листопада в Києві пролунали вибухи.

Столиця перебувала під масованою атакою ударних російських дронів та ракет. У кількох районах зафіксували пошкодження інфраструктури, зокрема житлових будинків.

Унаслідок масованої атаки загинули двоє людей, постраждали 15, серед них – двоє дітей. Восьмеро людей були госпіталізовані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 392-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

