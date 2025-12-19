В Україні надалі продовжує діяти воєнний стан, у зв’язку з чим чоловіки віком 18-60 років підлягають мобілізації відповідно до чинного законодавства.

Залучення громадян до лав Збройних сил України відбувається з урахуванням стану здоров’я, а рішення про придатність до військової служби ухвалюється на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Чи потрібно проходити ВЛК у 2026, якщо проходив у 2025 році, ми дізнавалися у юристки практики вирішення судових спорів у компанії RELIANCE, членкині Миколаївської обласної організації Союз юристів України та Асоціації правників України Олени Бондаренко.

Чи треба буде повторно проходити ВЛК у 2026 році

Правчиня наголосила, що відповідно до глави 3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом Міноборони від 14.08.2008 №402 та Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 №560, під час дії військового стану висновок Військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність військовозобов’язаного до військової служби дійсний протягом одного року з дня закінчення медичного огляду.

– Тобто, якщо військовозобов’язана особа пройшла ВЛК у 2024 році, то ТЦК та СП може законно направити її на медичний огляд у 2025 році, – зазначила Олена Бондаренко.

Експертка нагадала, що строк дії постанови ВЛК, як правило, зазначено у військово-обліковому документі в електронній формі в мобільному застосунку Міністерства оборони України Резерв+.

Після дати закінчення терміну дії ВЛК військовозобов’язані повинні повторно проходити огляд ВЛК, крім осіб, які отримали постанову про повну непридатність та більше не можуть бути направлені на ВЛК і повторний медичний огляд. Такі категорії громадян підлягають виключенню з військового обліку та більше на облік не приймаються.

Чи потрібно повторно проходити ВЛК у 2026 році та коли це обов’язково

ВЛК проходять виключно за направленням ТЦК.

– Заброньовані особи та громадяни з відстрочкою передовсім мають бути зацікавлені в оновленні своїх даних, оскільки, наприклад, тих, у кого не всі дані оновлені, неможливо забронювати, – наголосила правчиня.

Такі особи, як тільки закінчується строк дії ВЛК і з’являється можливість у застосунку Резерв+ отримати направлення на проходження повторного огляду, мають це зробити.

Отже, повторне проходження ВЛК у 2026 році є обов’язковим для тих, у кого завершується строк дії попереднього висновку і вони є заброньованими, мають відстрочку.

Як ініціювати повторне проходження ВЛК у 2026 році

Громадяни, які хочуть пройти медичний огляд для визначення придатності до військової служби, можуть оформити направлення на ВЛК дистанційно. Для цього потрібно лише увійти в застосунок Резерв+ та надіслати запит у кілька кліків.

Після подання запиту в Резерв+ протягом доби надходить сповіщення з усією необхідною інформацією: номером і датою реєстрації направлення, адресою медичного закладу для проходження ВЛК, а також зазначенням ТЦК, керівник якого підписав направлення. Цих даних достатньо, щоб підготуватися та спланувати медогляд.

