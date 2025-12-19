В Украине продолжает действовать военное положение, в связи с чем мужчины в возрасте 18-60 лет подлежат мобилизации в соответствии с действующим законодательством.

Привлечение граждан в ряды Вооруженных сил Украины происходит с учетом состояния здоровья, а решение о пригодности к военной службе принимается на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Нужно ли проходить ВВК в 2026 году, если проходил в 2025 году, мы узнавали у юриста практики разрешения судебных споров в компании RELIANCE, члена Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины Елены Бондаренко.

Нужно ли будет повторно проходить ВВК в 2026 году

Юрист подчеркнула, что в соответствии с главой 3 раздела II Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, утвержденного приказом Минобороны от 14.08.2008 №402 и Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением КМУ от 16.05.2024 №560, во время действия военного положения заключение Военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности военнообязанного к военной службе действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра.

— То есть, если военнообязанное лицо прошло ВВК в 2024 году, то ТЦК и СП может законно направить его на медицинский осмотр в 2025 году, — отметила Елена Бондаренко.

Эксперт напомнила, что срок действия постановления ВВК, как правило, указан в военно-учетном документе в электронной форме в мобильном приложении Министерства обороны Украины Резерв+.

После даты окончания срока действия ВВК военнообязанные должны повторно проходить осмотр ВВК, кроме лиц, получивших постановление о полной непригодности и больше не могут быть направлены на ВВК и повторный медицинский осмотр. Такие категории граждан подлежат исключению из воинского учета и больше на учет не принимаются.

Нужно ли повторно проходить ВВК в 2026 году и когда это обязательно

ВВК проходят исключительно по направлению ТЦК.

— Забронированные лица и граждане с отсрочкой в первую очередь должны быть заинтересованы в обновлении своих данных, поскольку, например, тех, у кого не все данные обновлены, невозможно забронировать, — подчеркнула юрист.

Такие лица, как только заканчивается срок действия ВВК и появляется возможность в приложении Резерв+ получить направление на прохождение повторного осмотра, должны это сделать.

Таким образом, повторное прохождение ВВК в 2026 году является обязательным для тех, у кого истекает срок действия предыдущего заключения и они являются забронированными, имеют отсрочку.

Как инициировать повторное прохождение ВВК в 2026 году

Граждане, которые хотят пройти медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе, могут оформить направление на ВВК дистанционно. Для этого нужно только войти в приложение Резерв+ и отправить запрос в несколько кликов.

После подачи запроса в Резерв+ в течение суток приходит уведомление со всей необходимой информацией: номером и датой регистрации направления, адресом медицинского учреждения для прохождения ВВК, а также указанием ТЦК, руководитель которого подписал направление. Этих данных достаточно, чтобы подготовиться и спланировать медосмотр.

