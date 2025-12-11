СБУ та НАБУ викрили керівництво державного оборонного заводу, яке розкрадало бюджетні кошти на закупівлі динамічного захисту для танків ЗСУ.

Викрито розкрадання на оборонному заводі

За матеріалами справи, фігуранти привласнили 102 млн гривень, виділених на виробництво броні.

Розслідування охоплює два регіони України, Запоріжжя та Дніпропетровщину.

Серед викритих осіб – колишній очільник заводу, комерційний директор та власник підрядної компанії.

Як встановлено, у квітні 2022 року державний завод уклав із Міноборони контракт на термінову поставку комплексів динамічного захисту для танків, які мали бути направлені на фронт.

Натомість організатори оборудки закуповували комплектуючі за цінами втричі вищими за ринкові та виводили різницю через мережу підконтрольних фірм.

Експертизи СБУ та НАБУ підтвердили факти завдання державі збитків у особливо великих розмірах.

Під час обшуків вилучено документацію та комп’ютерну техніку, що використовувалась у незаконних діях.

Трьом організаторам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розтрата майна за попередньою змовою), ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Ексочільник заводу вже перебуває під вартою у межах іншого розслідування за виробництво бракованих мінометних снарядів.

Питання запобіжного заходу щодо інших фігурантів вирішується.

Комплексні слідчі дії проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у середу, 10 грудня, провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївських областях.

