Лідери Європейського союзу заявили про готовність ЄС та країн-членів долучитися до формування надійних і дієвих гарантій безпеки для України.

Про це йдеться у висновках саміту Європейської ради.

Внесок ЄС у гарантії безпеки для України

Йдеться, зокрема, про участь у так званій Коаліції охочих, а також про тісну координацію зі Сполученими Штатами.

У документі наголошується, що внесок Євросоюзу та держав-членів передбачатиме підтримку спроможностей України стримувати російську агресію та ефективно захищати свою територію.

Зазначається, що така допомога надаватиметься відповідно до компетенцій і можливостей окремих країн, а також норм міжнародного права.

Окремо лідери ЄС зазначили критичну важливість збереження стійкості України.

Ідеться про забезпечення держави достатніми бюджетними та військовими ресурсами для реалізації невід’ємного права на самооборону та протидії агресії Росії не лише зараз, а й у довгостроковій перспективі.

Європейська рада також нагадала про зобов’язання, узяті в жовтні 2025 року, щодо покриття нагальних фінансових потреб України на 2026-2027 роки, зокрема у сфері оборони.

У цьому контексті лідери підтвердили попередню позицію про те, що заморожені російські активи мають залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить війну проти України та не відшкодує завдані збитки.

Для цього, з огляду на безпрецедентні обставини, ЄС ухвалив тимчасові надзвичайні заходи, які забезпечують довгострокове блокування цих активів.

Раніше Європейський Союз затвердив рішення про надання Україні масштабної фінансової допомоги на суму €90 млрд на 2026-2027 роки.

Ці кошти надаватимуться як безвідсоткова позика.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що Україна буде зобов’язана повернути цю позику лише після фактичного отримання репарацій від Росії.

За його словами, ЄС уже підготував механізм використання заморожених російських суверенних активів для погашення кредиту у разі, якщо Москва відмовиться виконувати свої зобов’язання щодо компенсації збитків.

