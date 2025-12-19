Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані понад 2 тис. км від території нашої держави. У нейтральних водах Середземного моря Альфа СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер так званого тіньового флоту Росії QENDIL.

Про це повідомили джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.

Ураження танкера РФ QENDIL

За інформацією джерел, у момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим, тому ця атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

– РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з погляду міжнародного права та законів і звичаїв війни це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був, – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

За даними співрозмовника, внаслідок атаки танкер QENDIL дістав критичні ушкодження, через що не може використовуватися за призначенням.

15 грудня стало відомо, вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby уразили російський підводний човен Варшавянка у порту Новоросійська.

За інформацією джерел СБУ, на його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр.

Атака українських дронів

