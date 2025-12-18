Президент США Дональд Трамп вірить, що переговори щодо завершення війни в Україні “наближаються до чогось”.

Про це американський лідер заявив напередодні зустрічі делегації США з російськими посадовцями.

Трамп про мирні переговори

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті президент США відповів на питання про перспективи зустрічі щодо ситуації в Україні, запланованої на ці вихідні у Флориді.

Він заявив, що мирні переговори між Україною і РФ “наближаються до чогось”.

– Сподіваюсь, що Україна реагуватиме швидко, бо Росія вже там. Кожного разу, коли вони захоплюють надто багато території, Росія змінює своє рішення, – відповів Трамп.

Нагадаємо, на цих вихідних у Маямі запланована зустріч представників США та РФ щодо мирного врегулювання війни в Україні, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Перемовини між американською та російською сторонами відбудуться після обговорень гарантій безпеки між США, Україною та Європою, що проходили в Берліні на початку цього тижня.

На думку глави фракції партії Слуга народу Давида Арахамії, зараз відсутня можливість укласти хорошу мирну угоду між Україною та РФ.

За його словами, мова може йти тільки про погану угоду, або про її відсутність та продовження бойових дій.

Арахамія зазначив, зо риторика РІФ на даний момент проста – “віддайте Донбас”.

