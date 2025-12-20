Президент заявив про перевірку роботи ППО в Одеській області після ударів РФ
- Зеленський заявив про можливі рішення щодо осіб, відповідальних за ППО в Одеській області.
- Після ударів РФ влада проводить перевірку дій на місцях та координацію з військовими.
- Президент доручив забезпечити мешканців регіону найнеобхіднішим після атак.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає ухвалення рішень щодо осіб, відповідальних за роботу протиповітряної оборони в Одеській області.
Зеленський про роботу ППО в Одеській області
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, у суботу, 20 грудня.
Глава держави зазначив, що на місці подій працюють представники центральної та місцевої влади, а ситуація перебуває під постійним контролем.
Зокрема, доповіді надходять від заступника з питань регіональної політики, а також залучений віцепрем’єр-міністр, який опікується відповідним напрямком.
За словами Зеленського, окремо триває розбір дій посадових осіб, відповідальних за систему ППО Одещини.
– На місці мій зам по регіональній політиці (Віктор – Ред.) Микита доповідає мені і допомагає, на місці повинен бути вже віцепрем’єр Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, і місцева влада. Всі роблять свою справу, розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини, — сказав президент.
Коментуючи можливі кадрові рішення у Повітряних силах на півдні, Зеленський наголосив, що це питання перебуває в робочому діалозі між ним і головнокомандувачем.
– Залиште нам цей діалог, будь ласка. Між мною і головкомом, – зазначив він.
Також президент повідомив, що дав доручення забезпечити мешканців регіону всім необхідним після масованих ударів, продуктами, пальним та медикаментами.
За його словами, одразу після атак було проведено низку нарад у різних форматах, а командування отримало завдання оперативно реалізувати тимчасові інфраструктурні рішення.
– Одразу після масованих ударів – і не перших, і не останніх. Ми провели кілька нарад в онлайн-форматі, в телефонному форматі. Командувач отримав завдання тимчасові інфраструктурні рішення дуже швидко зробити для того, щоб у людей були всі можливості, принаймні мінімальні необхідності, які потрібні – від продуктів харчування до палива, медичних препаратів тощо, – підкреслив Зеленський.
Удар по Одещині
Раніше повідомлялося, що вночі 19 грудня Росія завдала ударів по Одещині, в результаті чого загинуло 8 людей, ще 27 зазнали поранень.
Відомо, що частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі атаки.
А після атаки ударних безпілотників на обʼєкти інфраструктури Одещини 14 грудня, Одеса на декілька днів була знеструмлена.