Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає ухвалення рішень щодо осіб, відповідальних за роботу протиповітряної оборони в Одеській області.

Зеленський про роботу ППО в Одеській області

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, у суботу, 20 грудня.

Глава держави зазначив, що на місці подій працюють представники центральної та місцевої влади, а ситуація перебуває під постійним контролем.

Зокрема, доповіді надходять від заступника з питань регіональної політики, а також залучений віцепрем’єр-міністр, який опікується відповідним напрямком.

За словами Зеленського, окремо триває розбір дій посадових осіб, відповідальних за систему ППО Одещини.

– На місці мій зам по регіональній політиці (Віктор – Ред.) Микита доповідає мені і допомагає, на місці повинен бути вже віцепрем’єр Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, і місцева влада. Всі роблять свою справу, розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини, — сказав президент.

Коментуючи можливі кадрові рішення у Повітряних силах на півдні, Зеленський наголосив, що це питання перебуває в робочому діалозі між ним і головнокомандувачем.

– Залиште нам цей діалог, будь ласка. Між мною і головкомом, – зазначив він.

Також президент повідомив, що дав доручення забезпечити мешканців регіону всім необхідним після масованих ударів, продуктами, пальним та медикаментами.

За його словами, одразу після атак було проведено низку нарад у різних форматах, а командування отримало завдання оперативно реалізувати тимчасові інфраструктурні рішення.

– Одразу після масованих ударів – і не перших, і не останніх. Ми провели кілька нарад в онлайн-форматі, в телефонному форматі. Командувач отримав завдання тимчасові інфраструктурні рішення дуже швидко зробити для того, щоб у людей були всі можливості, принаймні мінімальні необхідності, які потрібні – від продуктів харчування до палива, медичних препаратів тощо, – підкреслив Зеленський.

Удар по Одещині

Раніше повідомлялося, що вночі 19 грудня Росія завдала ударів по Одещині, в результаті чого загинуло 8 людей, ще 27 зазнали поранень.

Відомо, що частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі атаки.

А після атаки ударних безпілотників на обʼєкти інфраструктури Одещини 14 грудня, Одеса на декілька днів була знеструмлена.

