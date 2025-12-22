Міністерство оборони підготувало виключення деяких хвороб зі списку, який визначає придатність до служби в армії.

Про це в інтерв’ю виданню Главком розповіла військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Вимоги до стану здоров’я придатних до служби знижені

– В нинішній редакції 402-го наказу вимоги щодо стану здоров’я придатного до військової служби значно знижені. І я думаю, що не треба пояснювати, чим це викликано. А викликано це дефіцитом особового складу, необхідністю залучення якомога більшої кількості людей, – сказала Решетилова.

За словами омбудсменки, на сьогодні до війська потрапляють далеко не всі здорові люди. Фізичні навантаження та стресові ситуації часто погіршують стан їхнього здоров’я.

Багато військовозобов’язаних, формально визнаних придатними, насправді не здатні виконувати завдання в армії.

Решетилова пояснила, що нинішня система військово-лікарської комісії обмежується поверхневим оглядом стану здоров’я. Якщо немає явних ознак захворювання, людину визнають придатною до служби.

Вона також розповіла про проблему “букету хвороб”. Навіть якщо окремі хвороби, наприклад діабет, радикуліт чи підвищений тиск, формально дозволяють службу, їхнє поєднання може робити військовослужбовця непридатним.

Тому оцінку придатності потрібно проводити з урахуванням усіх хвороб разом, а не за кожною окремо.

– Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені. Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент охорони здоров’я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність, – додала омбудсменка.

