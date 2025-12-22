Уночі росіяни двічі атакували Одесу — пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури міста.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу вночі 22 грудня

За його словами, через ворожі удари без електропостачання залишилася частина одного з районів Одеси.

Зараз дивляться

Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік, його доставили у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості. Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку.

Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Останні дні росіяни чи не щодня атакують Одесу та Одеську область.

21 грудня в Одесі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних ракет із півдня.

20 грудня окупанти завдали удару по інфраструктурі порту Південний, що поблизу Одеси. Там зафіксовані влучання в резервуари.

Увечері 19 грудня російські окупанти вдарили балістикою по порту в Одеському районі. Внаслідок ворожого удару вісім людей загинуло, близько 30 людей дістали поранення.

18 грудня в Одеському районі в селі Маяки російський ударний дрон влучив в автівку, яка їхала мостом. На момент удару в машині перебувала жінка з трьома дітьми – мати померла в машині швидкої допомоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 397-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак, Одеська МВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.