Президент України Володимир Зеленський 27 грудня підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій з Великою Британією та запровадження обмежень відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Україна синхронізувала санкції проти РФ з Великою Британією

Першим рішенням Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, застосувавши обмеження проти восьми фізичних та 40 юридичних осіб.

Зараз дивляться

Під санкції потрапили громадяни Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії, які причетні до примусової депортації й перевиховання українських дітей.

Також обмеження запроваджено проти осіб, залучених до постачання в Росію електроніки та компонентів подвійного призначення для виробництва ракет і безпілотників.

До санкційного списку увійшли компанії з Росії, Гонконгу, ОАЕ, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру.

Вони допомагають РФ обходити міжнародні обмеження, постачають промислове обладнання, авіаційні комплектуючі, мікроелектроніку, компоненти до Шахедів, а також залучені до роботи тіньового флоту та енергетичного сектору РФ.

Як зазначили в ОП, загалом у 2025 році Україна синхронізувала 14 санкційних пакетів партнерів, зокрема США, Великої Британії, ЄС, Канади та Японії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що проєкт угоди про припинення війни між Україною та Росією не передбачає зняття санкцій проти РФ з боку США на момент її підписання.

За його словами, санкційна політика залишається багатосторонньою і будь-яке пом’якшення обмежень можливе лише після завершення війни та за узгодженням з міжнародними партнерами.

Президент наголошував, що жодна держава не може брати на себе зобов’язання щодо скасування санкцій від імені інших країн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.