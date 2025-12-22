Україна готує нові санкції проти російських суб’єктів, а також тих, хто допомагає агресії РФ.

Про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського.

Які нові санкції готує Україна

За словами Володимира Зеленського, йдеться, щонайменше, про один пакет санкцій проти осіб, які працюють із російською воєнною промисловістю.

– Це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю. Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії, – сказано в заяві.

Також він додав, що Україна працює з європейськими союзниками над деталями до 20 пакету антиросійських санкцій ЄС.

– Головне завдання – щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи Путіна та пов’язаних із ним олігархів. Готується також новий санкційний пакет Канади – дякую за цю роботу, – анонсував президент.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить процеси синхронізації санкцій, а відповідні рішення РНБО та укази будуть підписані незабаром.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ до липня 2026 року.

