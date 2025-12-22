Україна готує нові санкції проти російських суб’єктів, а також тих, хто допомагає агресії РФ. 

Про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського.

Які нові санкції готує Україна

За словами Володимира Зеленського, йдеться, щонайменше, про один пакет санкцій проти осіб, які працюють із російською воєнною промисловістю. 

Зараз дивляться

– Це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю. Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії, – сказано в заяві.

Також він додав, що Україна працює з європейськими союзниками над деталями до 20 пакету антиросійських санкцій ЄС. 

– Головне завдання – щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи Путіна та пов’язаних із ним олігархів. Готується також новий санкційний пакет Канади – дякую за цю роботу, – анонсував президент. 

Зеленський наголосив, що Україна продовжить процеси синхронізації санкцій, а відповідні рішення РНБО та укази будуть підписані незабаром. 

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ до липня 2026 року.

Читайте також
Єврорада наклала санкції на 41 судно російського “тіньового флоту”
танкер

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийСанкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.