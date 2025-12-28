Зустріч Зеленського з Трампом, риторика Путіна і тиск на фронті: події тижня

Підготовка до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбувається на тлі активних дипломатичних консультацій та жорсткої риторики Кремля.

Після переговорів зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером український президент заявив про наявність ідей для тривалого миру, анонсувавши можливість вагомих рішень ще до Нового року.

Паралельно з дипломатичними зусиллями на фронті тривають запеклі бої, які Росія супроводжує масованими дезінформаційними кампаніями. Окупанти намагаються створити ілюзію успіху для західного інфопростору, поширюючи фейки про захоплення Куп’янська, Гуляйполя та Мирнограда.

Факти ICTV разом з експертами проаналізували головні події, які відбулися протягом тижня.

Мирні переговори: зустріч Зеленського з Трампом

25 грудня президент Володимир Зеленський разом з українською переговорною групою провів майже годинні переговори зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Після розмови глава держави заявив, що є хороші ідеї для тривалого миру.

Того ж дня російський диктатор Володимир Путін зробив низку антиукраїнських заяв засіданні Держдуми, коментуючи переговорний процес щодо так званого мирного плану.

Очільник Кремля заявив, що Росія вимагає передавання їй всієї території Донбасу, яку окупанти не змогли захопити під час військових дій. Крім цього, від Путіна прозвучала фраза про те, що “не обговорюється питання про приналежність Краматорсько-Костянтинівсько-Слов’янського вузла”.

26 грудня Володимир Зеленський анонсував зустріч із президентом США Дональдом Трампом, наголосивши, що “багато що може вирішитися до Нового року”.

Не треба забувати про те, що Трамп кілька разів заявляв, що він особисто зустрічатиметься як з Зеленським, так і з Путіним, лише тоді, якщо будуть предметні рішення чи реальні документи, які можна обговорювати та впроваджувати в життя, заявив Фактам ICTV керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович.

– Поки складно сказати, у чому полягатиме предмет розмови. Зеленський поїде узгоджувати, можливо, конкретні положення 20-пунктного проєкту і намагатися знайти спільну мову щодо тих чи тих пунктів. Скоріш за все, буде узгодження певних речей, передусім з американцями, але без якихось подальших кроків, які стосуватимуться впровадження чи реалізації цього мирного плану, – припустив експерт.

Очевидно, що Путін та росіяни не надто поділяють оптимізм щодо цього мирного плану, вважає Рейтерович. На його думку, скоріш за все, вони вимагатимуть внесення певних змін.

– Не виключено, що Зеленський із Трампом обговорюватиме ці компроміси, назвемо їх так умовно. І на основі цих компромісів стане зрозуміло, чи будуть далі перемовини рухатися, – зазначив він.

Поки Путін є саме тією особою, яка максимально блокує реалізацію мирного плану і не дає можливості серйозно говорити про завершення війни, стверджує Рейтерович. Можливо, припустив він, у Зеленського буде можливість пояснити Трампу в черговий раз та чітко продемонструвати, хто саме не хоче завершення війни та чому так відбувається.

Як зазначив політолог, Трамп навряд чи б зустрічався з президентом України, якби не бачив якоїсь конкретики чи певного прориву. Тому невеличкий привід для оптимізму може бути, переконаний він. Але поки дуже складно сказати, про що конкретно йтиметься, сказав експерт, тому що переговори дуже таємничі, а суспільство бачить лише верхівку.

Зеленський повідомив, що Україна не відмовлятиметься від курсу до НАТО. Коментуючи питання про те, як на це реагуватимуть у РФ і чи намагатимуться повернути цей пункт до мирного плану, політолог відповів ствердно.

– Мабуть, вони намагатимуться це робити. Але треба розуміти, що питання в формулюваннях. Вони можуть бути різні. Якщо правильно ці формулювання подати, то можна знайти компромісний для нас варіант, – сказав він.

Можливо, ці питання теж Зеленський обговорюватиме з Трампом. Якщо йдеться про формальну відмову від НАТО, зазначив політолог, тоді українці мають повне право на конкретні гарантії безпеки від США, узгоджені Конгресом. Ймовірно, це буде предметом розмови, припустив Рейтерович.

– Раніше називали тільки два питання з найбільшими розбіжностями – це території та гарантії. Щонайменше, питання з гарантіями Зеленський може одноосібно вирішити з Трампом. Це нормально, враховуючи, що вони президенти та відповідають за цей напрям, – наголосив він.

Можливо, обговорять ще питання територій, сказав Рейтерович, як знайти варіант, який може теоретично влаштувати Росію, бо, на жаль, прямий контакт у Трампа з Путіним зберігається. Не виключено, що вони активно комунікують і зараз.

Якою буде роль Європи у мирних переговорах

На думку політолога Ігоря Рейтерович, Європейський Союз не візьме на себе сильну роль у тиску на Росію. За його словами, ЄС допомагає Україні грошима та військово-технічною підтримкою – це надзвичайно цінно.

Але зараз Україна навряд чи отримає від європейців щось більше, бо вони дивляться на США, стверджує експерт. А Сполучені Штати збагнуть це тоді, коли Путін у черговий раз висуне абсолютно неприйнятні умови, зокрема, для Європи, припустив він.

Тільки після цього президенту США доведеться згадувати про свої обіцянки та починати реальний тиск на РФ. У Трампа є такі можливості, на думку Рейтеровича, але головне, щоб він їх реалізував.

Питання полягає не в тому, щоб Європа просто мала свій план, заявив у коментарі Фактам ICTV політичний аналітик Олег Пономар. Питання в тому, щоб мати:

план, який має шанси бути прийнятим Росією;

важелі, які підштовхнуть Росію до ухвалення плану.

До речі, на думку Пономаря, це стосується можливого питання про те, чому Україна не вимагає скорочення армії Росії. На його думку, таку вимогу просто нереально проштовхнути, тому що це є чимось фантастичним. І США під цим також не підпишеться, переконаний експерт, оскільки це утопія, яка не наближає закінчення війни.

– Завдання Європи – не дати Росії перемогти Україну, оскільки це порушить баланс безпеки на європейському континенті. Але у Європи немає достатньо ресурсів і важелів, щоб грати самостійну роль – без США, – вважає Пономар.

Тому тактика Європи – за можливості інтегрувати свої вимоги у план Трампа і допомагати президенту США домогтися ухвалення плану Путіним, припустив політолог.

Щодо США, то у них як у єдиної економічної та військової держави є ресурси та важелі (зброя і санкції), щоб змінювати розклад у перебігу війни, переконаний експерт.

На його думку, очікувано, що Росія відхилила план Трампа з 20 пунктів, назвавши його занадто проукраїнським. Тому президенту США доведеться продовжити продаж зброї Україні та передавання розвідданих паралельно з дипломатичним процесом, припустив він.

Водночас Україна продовжить за допомогою Заходу далекобійні удари по території Росії, вважає експерт.

Продовження тиску РФ на фронті під час переговорів

Дуже показовою є історія провалу Росії із захопленням Куп’янська. Навіть президент США Дональд Трамп побачив, що Росія не перемагає та не здатна захопити всю Україну, як раніше стверджував глава Білого дому, заявив політолог Олег Пономар.

– Тому в найближчі місяці триватиме дипломатичний процес паралельно з активними бойовими діями на фронті та паралельно з двосторонньою війною логістик, – переконаний він.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко розповів, що росіяни намагаються вигадати чергові успіхи на фронті слідом за брехнею про Купʼянськ. Тепер брешуть про Гуляйполе і Мирноград, наголосив він.

– Насправді бої за Гуляйполе і Мирноград досі тривають, жодного контролю у росіян там немає, вони не закріпилися і знищення їхніх штурмових груп триває у важких боях. Також росіяни зачищаються в Купʼянську на околицях, – стверджує Коваленко.

На його думку, брехня росіян орієнтована виключно на західний інфопростір, але не має нічого спільного з реальними подіями на фронті, як і у випадку з Купʼянськом, наголосив керівник ЦПД.

За даними Генерального штабу, на Покровському напрямку українські захисники зупиняли штурмові дії армії Росії у районах Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине.