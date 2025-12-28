Журналіст і телеведучий Вадим Карп’як, який у жовтні мобілізувався до лав Збройних Сил України, завершив базову військову підготовку (скорочено БЗВП) та склав військову присягу.

Про це він повідомив у себе в Facebook.

Що розповів журналіст про свої БЗВП і присягу

За словами Вадима Карп’яка, він пройшов підготовку у навчальному таборі 95-ї бригади при 199 навчальному центрі ДШВ

– Дорогий народе України! Цим постом офіційно повідомляю, що я склав тобі присягу і дав клятву десантника. Тобто завершив свою БЗВП, – розповів він.

Тележурналіст поділився, що навчали добре і гарно пояснили все, що стосується реальної підготовки до бойових дій.

Він перерахував, що у нього та його побратимів була стрільба, такмед, протидія дронам, РЕБ, робота групами, інженерка, топографія, зв’язок та таке інше.

Однак, за його спостереженнями, частина рекрутів байдуже поставилися до навчання.

– Частково проблема в елементарних лінощах. Але не в останню чергу грає роль те, що більшість опинилися в навчальному центрі не з власної волі. Кожен мобілізований має свою історію, згідно з якою саме його мобілізація – акт найвищої державної несправедливості.

Найчастіше ці історії не проходять випробування фактчекінгом. Але є і випадки, коли ТЦК мобілізує чоловіків, ігноруючи документи про право на відстрочку, – поділився Карп’як.

Він наголосив, що система мобілізації в Україні потребує змін, проте це складно зробити в умовах повномасштабної війни.

– З мобілізацією треба щось робити. Так, зараз багато теоретизувань про те, що ми можемо і мусимо змінити і реформувати цю систему. Але питання про те, чи можна міняти паливний шланг у машини, яка їде на повному ходу, залишається відкритим, – пояснив він.

Вадим Карп’як порівняв це із шаховою рогаткою, адже нинішні методи ТЦК багатьох не задовольняють, однак якщо спробувати все перебудувати, то є великий ризик зупинити процес мобілізації взагалі – з негайними наслідками для фронту.

– І постане гамлетівське питання: що тоді більше лякатиме суспільство: методи ТЦК чи обвал фронту? – написав він.

На думку журналіста, новобранці, які потрапили до армії проти своєї волі, все одно можуть мати певну мотивацію до військової служби і її можна підняти.

Окремо Карп’як підняв тему СЗЧ, основною причиною якого назвав спосіб мобілізації та відчуття несправедливості процесу.

Він додав, що певна частина рекрутів залишають навчання через невиправдані обмеження, особливо – на користування телефонами, адже це не дозволяє курсантам підтримувати контакт з сім’ями та знати, що з їхніми рідними все гаразд навіть після обстрілів.

Ще одним чинником Карп’як назвав слабку медичну допомогу у таборі та відчуття втрати контролю над власним життям у курсантів.

На його думку, цю ситуацію можна було б частково виправити, якщо повідомляти новобранцям розклад занять.

– Від цього знання обороноздатність країни не постраждає, зате солдати не будуть зайвий раз переохолоджуватися/перегріватися і як наслідок – хворіти, – резюмував журналіст.

Нагадаємо, Вадим Карп’як – ведучий телемарафону на каналі ICTV, має авторську програму Про закон і благодать, а також є ведучим програми ППО. Протипанічна оборона та подкасту Летючка на радіо Культура.

У жовтні минулого року він також став ведучим проєкту політичних інтерв’ю під назвою Карп’як на Суспільному.

У червні 2022 року Вадиму Карп’яку вручили орден За заслуги III ступеня за вагомий внесок у розвиток української журналістики, мужність та самовідданість під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Росії.

