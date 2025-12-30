Війна Росії проти України може завершитися у 2026 році, оскільки у 2025-му чисельність російської армії вперше перестала зростати.

Про президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Зеленський про чисельність армії РФ

Володимир Зеленський зазначив, що в попередні роки Росія щомісяця поповнювала армію приблизно 43 тис. контрактників, однак у 2025 році кількість новобранців фактично зрівнялася з бойовими втратами.

— Тож цьогоріч, у 2025-му, вперше кількість їхньої армії перестала зростати. Тому ми вважаємо, що у 2026 році, дай Боже, ми зупинимо війну, — заявив президент.

Глава держави пояснив, що нині Кремль змушений робити ставку на контрактну армію, оскільки загальна мобілізація є вкрай непопулярною серед населення Росії.

— Інакше Путін вирішить мобілізувати людей. Зараз у нього є контракти, бо його народ не поважає мобілізацію, — наголосив Зеленський.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що мобілізаційний план Росії на 2026 рік передбачає набір 409 тис. військовослужбовців.

За його словами, у 2025 році РФ уже виконала план із комплектування армії, однак стикається з труднощами у наборі особового складу й змушена постійно підвищувати фінансові виплати контрактникам.

