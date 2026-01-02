74% українців вважають неприйнятним російський план завершення війни, тоді як погодитися на таку версію миру готові 17% респондентів.

Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Реакція українців на мирний план РФ: результати опитування

Для того, щоб оцінити рівень прийняття українцями мирної ініціативи, їм зачитали такі пункти цього плану:

скасування всіх санкцій Європи та США проти РФ;

офіційний статус російської мови в Україні;

скорочення армії та обмеження озброєння в Україні;

відмова України від членства в НАТО;

Захід більше не зможе постачати Україні зброю;

РФ визначатиме, якими будуть гарантії безпеки і, водночас, буде однією з країн-гарантів;

Україна без бою виводить війська з усього Донбасу;

Україна визнає російськими Крим, Луганську та Донецьку області й відмовляється від них назавжди;

РФ зберігає контроль над тими частинами Херсоньскої та Запорізької області, які вже захопила.

У той же час 69% українців готові схвалити європейську версію мирного плану, який розроблявся за участі України. Тільки 16% категорично відкидають його.

Серед озвучених пунктів мирного плану ЄС:

надійні гарантії безпеки для України від США та Європи, що включатимуть стале постачання зброї та грошей у достатній кількості;

закриття українського неба від російських атак;

замороження нинішньої лінії фронту зі збереженням контролю РФ над окупованими територіями;

Україна та світ офіційно не визнаватимуть окуповані території російськими;

Україна працює над вступом в ЄС;

санкції проти РФ зберігають до встановлення сталого миру та зникнення загроз її повторного нападу.

У КМІС зауважили, що у вересні європейський план готові були підтримати 74% українців, тобто зараз їхня кількість дещо зменшилась.

Так, частина респондентів перетекли у відповідь “важко сказати”. У той же час з 18 до 30% стало тих, хто готовий легко погодитися на такий план.

За регіональним виміром 71–78% у всіх регіонах відкидають план Росії і 67–69% готові схвалити план Європи і України.

Зауважимо, що Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування громадської думки Омнібус упродовж 26 листопада – 29 грудня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI).

Опитали всього 1001 громадянина України віком від 18 років. Усі вони на момент опитування проживали на підконтрольній уряду України території.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не має перевищувати 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп під час останньої спільної зустрічі заявили, що узгоджено вже біля 90% мирного плану.

Серед неузгоджених пунктів – кілька питань, серед яких, зокрема, території на Донбасі.