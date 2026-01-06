Пакет заходів з економічної відбудови України після війни, над яким європейські партнери працюють у координації зі США, має забезпечити зайнятість для українців у власній державі.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції після засідання Коаліції охочих у Парижі у вівторок, 6 січня.

Українці мають працювати в своїй країні – Мерц

– Україна повинна забезпечити, щоб її молоді чоловіки могли знайти гідну роботу у власній країні, а не їздити до Німеччини, Польщі чи Франції. Це те, що ми вже обговорювали разом у Брюсселі, і я думаю, що це очікування, яке Україна може виконати і виконає, – сказав Мерц.

Канцлер наголосив, що процес відбудови тісно пов’язаний із питанням гарантій безпеки, оскільки саме економічна спроможність стане незамінною запорукою того, що в майбутньому Україна зможе бути надійним стримуючим фактором для Росії.

Зараз дивляться

За словами Мерца, всі учасники Коаліції охочих мають пройти власні внутрішні процедури, аби визначитися з тим, який внесок вони готові зробити як у систему гарантій безпеки, так і у відбудову України.

Мерц про німецький контингент

Він наголосив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну на політичному, фінансовому та військовому рівнях.

– Це може означати, наприклад, що після припинення вогню для України в сусідньому з НАТО регіоні ми матимемо присутність, – уточнив він.

Канцлер додав, що конкретний тип і масштаб німецького внеску мають визначити федеральний уряд і парламент ФРН, водночас зазначивши, що “на даний момент нічого не виключено”.

– Станом на четвертий рік війни, Німеччина є найсильнішим прихильником Києва. А після припинення вогню Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та континенту в цілому, – зазначив Мерц.

Нагадаємо, 13 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав його сприяти зменшенню кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до Німеччини.