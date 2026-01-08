Військовий облік необхідний для створення військового резерву для укомплектування Збройних сил та інших військових формувань у мирний час та в особливий період.

Чи передбачена доплата за ведення військового обліку на підприємстві та яка сума виплачується у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може вести військовий облік на підприємстві

Організація військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування (ОМС) та на підприємствах покладається на їхніх керівників. А обов’язки з ведення військового обліку — на працівників служби управління персоналом. Якщо такої штатної одиниці на підприємстві немає, то веденням військового обліку займається людина, яка веде облік працівників.

Зараз дивляться

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, залежить від кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підприємстві станом на 1 січня поточного року. Це визначено в порядку № 1487 (пункт 9).

Згідно з документом:

від 501 до 2000 — одна відповідальна особа;

від 2001 до 4000 осіб — дві відповідальні особи;

від 4001 до 7000 осіб — три відповідальні особи.

На кожні наступні 3 тис. осіб додається ще одна відповідальна особа.

Яка доплата за ведення військового обліку 2026

Доплата за ведення військового обліку встановлюється залежно від кількості призовників і військовозобов’язаних на підприємстві.

Згідно з пунктом 12 порядку № 1487, посадові оклади працівників, які відповідальні за ведення військового обліку, встановлюються на рівні посадових окладів працівників служби персоналу (крім держслужбовців).

Якщо на військовому обліку перебуває менше ніж 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів, і обов’язки вести військовий облік були покладені на особу служби персоналу, тоді їй встановлюють доплату в розмірі до 50% посадового окладу (за умови, що ці обов’язки не передбачені посадовою інструкцією).

Граничний розмір доплати становить 50% від посадового окладу. Остаточний її розмір визначається керівником організації та вказується в трудовому договорі.

Доплату має бути внесено до фонду оплати праці після здійснення виплат.