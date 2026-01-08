Кабінет Міністрів ухвалив постанову, підготовлену МОН, яка передбачає зростання посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників на 30% з 1 січня 2026 року. Підвищення стосується всіх закладів та установ державної й комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.

Чи буде доплата педагогічним працівникам за перевірку зошитів у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Підвищення зарплати вчителям у 2026 році

У Держбюджеті на 2026 рік на підвищення заробітних плат педагогам закладів загальної середньої освіти та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, що фінансуються з державного бюджету, передбачено 64,6 млрд гривень.

Зараз дивляться

Водночас підвищення окладів поширюється не лише на вчителів шкіл і викладачів вишів. Воно також охопить педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, які переважно утримуються коштом місцевих бюджетів.

Завдяки збільшенню освітньої субвенції та інших бюджетних програм громади отримають додаткові фінансові ресурси.

Частина цих коштів надходитиме у вигляді податку на доходи фізичних осіб і залишатиметься в місцевих бюджетах, що дозволить частково компенсувати витрати на підвищення зарплат педагогам у закладах, які фінансуються на місцях.

Доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах

У 2026 році педагоги закладів загальної середньої освіти збережуть доплати за роботу в несприятливих умовах. На період із січня по серпень 2026 року з державного бюджету на ці виплати передбачено 10,37 млрд гривень.

Доплати отримають понад 409 тисяч педагогічних працівників, з яких більш ніж 25,5 тисячі працюють у прифронтових громадах.

розмір доплати становитиме 2 тисячі гривень на місяць (2,6 тисячі гривень до оподаткування) для всіх педагогів;

4 тисячі гривень (5,2 тисячі гривень до оподаткування) отримають ті, хто працює очно на прифронтових територіях;

за наявності навантаження понад одну ставку сума доплати збільшуватиметься пропорційно.

Чи є доплата за перевірку зошитів

Розміри надбавок за окремі види педагогічної роботи в державних і комунальних закладах освіти встановлюються відповідно до Постанови № 1391.

Серед таких виплат передбачена й доплата за перевірку зошитів, письмових робіт, розмір якої залежить від навчального предмета та класів, у яких викладає педагог. Її будуть виплачувати і у 2026 році.

Розмір доплати за перевірку зошитів у 2026 році:

У підготовчих і 1-4 класах доплата становить 15% і не залежить від педагогічного навантаження.

Для вчителів 5-12 класів її розмір коливається від 10% до 20%.

Максимальну надбавку (20%) отримують педагоги з мови та літератури,

15% передбачено для викладачів математики,

10% від окладу виплачують для вчителів іноземних мов, креслення та технічної механіки.

Очікується, що це стане найбільш масштабним комплексним зростанням зарплат педагогів за останні роки та сприятиме підвищенню престижу професії в умовах воєнного стану.

Джерело : Міносвіти