Двостороння безпекова угода між Україною та США виходить на фінішну пряму.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Угода про безпеку Україна — США: що відомо

Володимир Зеленський зауважив, що документ про безпекові гарантії для України з боку США фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні.

– Важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд. Спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку, – наголосив він.

Президент додав, що українські делегати у Франції змогли обговорити й складні питання з базової рамки для закінчення війни.

– Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, й очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну, – підсумував Зеленський.

Він повідомив, що після повернення в Київ українська переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей.

Крім іншого, Київ поінформував союзників про наслідки останніх ударів РФ по Україні, які “точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети”.

Володимир Зеленський закликав посилити тиск на Росію так само, як інтенсивно працюють переговорні команди.

Очільник Української держави вважає, що реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора.

Раніше президент Зеленський повідомив, що енергопостачання в Запорізькій області уже відновили за графіками, а на Дніпропетровщині у низці міст ще тривають ремонтні роботи після чергового жорстокого обстрілу РФ.

Джерело : Офіс президента