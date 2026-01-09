На території України було запроваджено комендантську годину через масштабне вторгнення Росії на територію нашої країни.

Який час комендантської години в Києві, коли починається та коли закінчується — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Комендантська година в Києві у 2026 році: скільки триває

У березні 2022 року в Києві було запроваджено комендантську годину для того, щоби забезпечити необхідні заходи безпеки.

Спочатку комендантська година починалася о 23:00 та тривала до 05:00 години. Потім її тривалість скоротили через те, що люди не встигали вчасно дістатись додому (відповідну петицію було зареєстровано на сайті Київради).

Дізнаймося, коли починається комендантська година у Києві у 2026 році.

Коли комендантська година у Києві 2026

У 2026 році комендантська година в Києві починається о 00:00 та триває до 05:00.

У Київській області також заборонено перебувати на вулиці з 00:00 до 05:00.

Виходити на вулицю дозволено тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Якщо в заборонений час особа перебуває на вулиці, то поліція має право затримати людину, щоби встановити причину порушення та перевірити у неї наявність документів.

Наразі в Україні за порушення комендантської години передбачено відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 510 грн. Також до порушників можуть застосувати виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб.

Виписувати штраф можуть поліцейські та представники комендантського патруля.