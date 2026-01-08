У Миколаєві ДБР повідомило про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним.

ДБР підозрює офіцера ТЦК у побитті військовозобов’язаних

Офіцера Корабельного РТЦК Миколаївської області підозрюють у систематичному застосуванні фізичного насильства до військовозобов’язаних під час проведення мобілізації, пише Державне бюро розслідувань.

У повідомленні йдеться, що вже надійшло щонайменше 30 скарг на неправомірні дії співробітників Корабельного РТЦК під час перевірок військово-облікових документів.

У ДБР зазначають, що така кількість звернень свідчить про системний характер порушень.

– Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для “посилення” роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних, – розповіли в ДБР.

Офіцеру ТЦК було повідомлено про підозру в навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує покарання у вигляді 850 грн штрафу, або громадських робіт на строк до 200 годин, або до року виправних робіт.