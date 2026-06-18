Атаковано залізничний міст через Північно-Кримський канал на тимчасово окупованому півострові – там спалахнула масштабна пожежа, яку видно з космосу.

Атака на залізничний міст у Криму

Українські військові вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на ТОТ АР Крим, повідомив Генштаб ЗСУ.

Він використовується для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ. Міст розташовано біля села Роздольне Радянського району.

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Раніше моніторинговий канал Кримський вітер повідомляв, що після атаки на залізничний міст через Північно-Кримський канал виникла пожежа, було чути близько 20 вибухів

– Це дуже важливий міст на залізничній гілці Керч – Джанкой. Рух вантажних та пасажирських поїздів буде повністю паралізований. З Росії через Керченський міст потяги зможуть дійти хіба що до вузлової станції Владиславівка чи Феодосії, – пише паблік.

Але, як пише Кримський вітер, пожежа фіксується і на ділянці залізниці поряд із мостом біля станції Владиславівка Кіровського району Криму.

Також було атаковано “горбатий” міст, розташований поруч, біля села Роздольне Радянського району.

Наразі ступінь пошкоджень уточнюється.

Також під атакою були автомобільні мости через протоку Промоїна на Арабатській стрілці в Херсонській області.

Нагадаємо, 7 червня і 9 червня безпілотники атакували міст у Чонгарі, що у Криму. Було пошкоджено мостове полотно, рух переправою перекривали.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Чонгарський міст знищено.

Також під Армянськом ЗСУ уразили колону з близько 50 вантажівок РФ із пальним і боєприпасами. Саме цією дідлянкою, оскільки раніше Чонгарський міст було атаковано, окупанти і організували логістику.

Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт (Мадяр) Бровді заявляв, що СБС ЗСУ готують кампанію з повної логістичної ізоляції окупованого Криму від Росії.

ISW фіксує так званий каскадний ефект від ударів України по логістиці РФ у напрямку Криму. Аналітики наголошують, що удари можуть ускладнити підготовку РФ до нових наступальних операцій.

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