Під час переговорів у Парижі (Франція) наступного тижня заплановані зустрічі з командою президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у суботу.

Зеленський про дипломатичні плани України на січень

Глава держави повідомив, що вже завтра до Європи виїжджають представники Генеральних штабів та military-сектору. Протягом доби вони працюватимуть у Франції.

Після цього, 6 січня, відбудеться зустріч лідерів Коаліції охочих, під час якої будуть доопрацьовані безпекові документи: фокус – на гарантіях безпеки та відновленні України.

Зеленський уточнив, що упродовж цих днів у Парижі також відбудуться зустрічі з командою президента США Дональда Трампа. А далі – можлива зустріч у США на рівні лідерів.

– У нас буде присутня команда США. Я розумію, на якому рівні, поки що не буде говорити, нехай це буде офіційна інформація від Білого Дому. У нас будуть зустрічі в Парижі з американцями. І після цього, я думаю, що ми будемо готуватися до зустрічі в США на рівні лідерів у широкому колі. Ми хотіли би, щоб все це сталося впродовж січня, до кінця січня, – зазначив президент.

Зеленський уточнив, Україна та партнери із Коаліції охочих планують фіналізувати у Парижі документ щодо гарантій безпеки. Він має стати основою “для обговорення в США з президентом Трампом”.

Переговори радників із нацбезпеки 3 січня

Як відомо, 3 січня в Києві відбулися переговори радників із питань національної безпеки країн Європи, за участі представників ЄС, Канади та НАТО. До обговорень у форматі відеозвʼязку долучився і спецпредставник президента США Стів Віткофф

Загалом відбулося три панелі консультацій. Перший блок стосувався рамкових документів, зокрема питання гарантій безпеки та підходів до мирного плану.

Другий блок був присвячений економічному відновленню України, зокрема виділенню 800 млрд доларів на 10 років.

Третій блок – військово-політичний за участі керівника Офісу президента Кирила Буданова, керівників розвідок та керівництва парламенту.

Уже 5 січня відбудеться зустріч начальників Генеральних штабів, а 6 січня – зустріч на рівні лідерів Коаліції охочих у Парижі.