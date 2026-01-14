Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
Графіки відключення світла на 15 січня: коли та де не буде електрики
Головне
- У четвер, 15 січня, в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості через наслідки масованих ворожих атак на енергосистему.
- В Укренерго зазначають, що ситуація залишається динамічною, тому точну інформацію про час обмежень споживачам слід перевіряти на ресурсах своїх обленерго.
В усіх регіонах України продовжать застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії у четвер, 15 січня.
Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго.
Графіки відключення світла на 15 січня
Завтра, 15 січня, в усіх регіонах України планують продовжити застосовувати графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності (для промислових споживачів).
За інформацією Укренерго, це вимушені заходи внаслідок руйнувань після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Проте у компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися в будь-який час.
В Укренерго зазначили, що варто дізнаватися актуальну інформацію про обсяги відключень електрики на офіційних сторінках обленерго.