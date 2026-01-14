В усіх регіонах України продовжать застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії у четвер, 15 січня.

Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго.

Графіки відключення світла на 15 січня

Завтра, 15 січня, в усіх регіонах України планують продовжити застосовувати графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зараз дивляться

За інформацією Укренерго, це вимушені заходи внаслідок руйнувань після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Проте у компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися в будь-який час.

В Укренерго зазначили, що варто дізнаватися актуальну інформацію про обсяги відключень електрики на офіційних сторінках обленерго.