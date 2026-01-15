У п’ятницю, 16 січня, діятимуть графіки відключення електрики в Івано-Франківську.

Графіки відключення світла в Івано-Франківську 16 січня

Енергорозподільна компанія Прикарпаттяобленерго оприлюднила, якими будуть графіки відключення світла в Івано-Франківську протягом 16 січня.

Згідно з оприлюдненим розкладом, знеструмлення застосовуватимуться протягом усієї доби.

У компанії Прикарпаттяобленерго розповіли, як можна дізнатися свою чергу вимкнень електропостачання.

Для цього необхідно перейти з головної сторінки сайту Прикарпаттяобленерго за кнопкою Графіки вимкнень або у Viber-боті компанії, натиснувши спочатку пункт Відсутнє світло, а потім Перевірка активних вимкнень.

Як зазначили у компанії, якщо застосовуються екстрені відключення світла, тоді необхідно чекати оновлення інформації про закінчення терміну аварійних обмежень з електропостачання.

За інформацією компанії, якщо світло є в будинку, але його немає в оселі, тоді варто звернутися до ОСББ чи балансоутримувача, адже могла виникнути локальна аварія чи відбутися пошкодження внутрішньобудинкових мереж.

У Прикарпаттяобленерго закликають споживачів не втручатися самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання. У такому разі краще довіритися фахівцям.