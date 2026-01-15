Графіки відключення світла в Івано-Франківську на 16 січня: коли не буде електрики
- В Івано-Франківську та області протягом усієї п’ятниці, 16 січня, діятимуть графіки погодинних знеструмлень.
- Компанія Прикарпаттяобленерго оприлюднила розклад відключень, які застосовуватимуться упродовж доби через складну ситуацію в енергосистемі.
Графіки відключення світла в Івано-Франківську 16 січня
Енергорозподільна компанія Прикарпаттяобленерго оприлюднила, якими будуть графіки відключення світла в Івано-Франківську протягом 16 січня.
Згідно з оприлюдненим розкладом, знеструмлення застосовуватимуться протягом усієї доби.
У компанії Прикарпаттяобленерго розповіли, як можна дізнатися свою чергу вимкнень електропостачання.
Для цього необхідно перейти з головної сторінки сайту Прикарпаттяобленерго за кнопкою Графіки вимкнень або у Viber-боті компанії, натиснувши спочатку пункт Відсутнє світло, а потім Перевірка активних вимкнень.
Як зазначили у компанії, якщо застосовуються екстрені відключення світла, тоді необхідно чекати оновлення інформації про закінчення терміну аварійних обмежень з електропостачання.
За інформацією компанії, якщо світло є в будинку, але його немає в оселі, тоді варто звернутися до ОСББ чи балансоутримувача, адже могла виникнути локальна аварія чи відбутися пошкодження внутрішньобудинкових мереж.
У Прикарпаттяобленерго закликають споживачів не втручатися самостійно у схеми живлення, оскільки це може призвести до перевантаження фази та виведення з ладу обладнання. У такому разі краще довіритися фахівцям.