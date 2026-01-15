Комендантська година в Україні без змін, але з гнучкими рішеннями — Кулеба
- Комендантську годину в Україні не скасовують і не переглядають.
- Винятки можливі лише під час надзвичайної ситуації в енергетиці.
- Йдеться про тимчасові та точкові рішення для окремих міст і громад.
- Мета — забезпечити роботу критичної інфраструктури та Пунктів незламності.
В Україні комендантську годину не скасовують і не переглядають. Водночас можливі винятки під час тривалих відключень тепла чи електроенергії.
Про це у Telegram написав віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Засідання штабу з ліквідації наслідків обстрілів Києва
Олексій Кулеба повідомив, що проведено перше засідання штабу з ліквідації наслідків ворожих атак по енергетичних обʼєктах Києва. Обговорили прискорення відновлювальних робіт, створення резерву обладнання та допомогу від міжнародних партнерів.
Також обговорили та погодили план посилення захисту енергооб’єктів.
Комендантська година в Україні
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у своєму зверненні припустив, що на час надзвичайної ситуації в енергетиці комендантську годину в деяких громадах можуть скасувати.
– На час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально, – сказав Зеленський.
Міністр Олексій Кулеба наголосив, що режим комендантської години в Україні не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи світла держава діятиме гнучко, не порушуючи безпекових рішень.
Йдеться про можливі тимчасові та точкові заходи, які:
- забезпечать безперебійну роботу критичних обʼєктів;
- дадуть змогу людям безпечно дістатися до Пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;
- забезпечать роботу закладів, які виконують функцію Пунктів незламності.
За словами Олексія Кулеби, рішення про режим комендантської години можуть ухвалювати за участі військового командування та рад оборони міста чи громади й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація.
– Жодних самовільних рішень на місцях бути не може, – наголосив міністр.
Роботу Пунктів незламності
За словами Олексія Кулеби, наразі триває загальнонаціональний аудит – уже перевірено понад 10 тис. пунктів, частину з них доукомплектовують.
Також допрацьовують оновлену модель роботи Пунктів незламності, зокрема: цілодобова робота, наявність резервного живлення, стабільного звʼязку, води та базових умов для тривалого перебування людей.