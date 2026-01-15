В Україні комендантську годину не скасовують і не переглядають. Водночас можливі винятки під час тривалих відключень тепла чи електроенергії.

Про це у Telegram написав віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Засідання штабу з ліквідації наслідків обстрілів Києва

Олексій Кулеба повідомив, що проведено перше засідання штабу з ліквідації наслідків ворожих атак по енергетичних обʼєктах Києва. Обговорили прискорення відновлювальних робіт, створення резерву обладнання та допомогу від міжнародних партнерів.

Також обговорили та погодили план посилення захисту енергооб’єктів.

Комендантська година в Україні

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у своєму зверненні припустив, що на час надзвичайної ситуації в енергетиці комендантську годину в деяких громадах можуть скасувати.

– На час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально, – сказав Зеленський.

Міністр Олексій Кулеба наголосив, що режим комендантської години в Україні не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи світла держава діятиме гнучко, не порушуючи безпекових рішень.

Йдеться про можливі тимчасові та точкові заходи, які:

забезпечать безперебійну роботу критичних обʼєктів;

дадуть змогу людям безпечно дістатися до Пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;

забезпечать роботу закладів, які виконують функцію Пунктів незламності.

За словами Олексія Кулеби, рішення про режим комендантської години можуть ухвалювати за участі військового командування та рад оборони міста чи громади й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація.

– Жодних самовільних рішень на місцях бути не може, – наголосив міністр.

Роботу Пунктів незламності

За словами Олексія Кулеби, наразі триває загальнонаціональний аудит – уже перевірено понад 10 тис. пунктів, частину з них доукомплектовують.

Також допрацьовують оновлену модель роботи Пунктів незламності, зокрема: цілодобова робота, наявність резервного живлення, стабільного звʼязку, води та базових умов для тривалого перебування людей.