На території Росії фіксують посилення маскування на логістичних вузлах у Новоросійську після ударів Сил оборони України.

Про це повідомив військовий партизанський рух українців і кримських татар Атеш.

Посилення маскування у Новоросійську

Як зазначається, під час розвідки території 61 загону суден забезпечення (в/ч 26968) партизани зафіксували, що командування ЗС РФ у Новоросійську перейшло в режим екстреного підвищення безпеки після недавніх успішних ударів Сил оборони України по об’єктах Чорноморського флоту.

Зараз дивляться

– Координати об’єкта розвідки: 44.727218, 37.775893, – йдеться у повідомленні.

В Атеш стверджують, що це найважливіший об’єкт для постачання флоту, який тепер маскується візуально щільними засобами.

За інформацією партизанів, весь периметр російського об’єкта затягнутий маскувальними сітками, які повинні приховати від очей внутрішні процеси завантаження і пересування ресурсів.

Проте на базі фіксується аномальна активність і справжній транспортний колапс, попри спроби маскування, звертають увагу в Атеш.

Такі висновки зроблено з постійного руху величезної кількості військових вантажівок і спецмашин. Внаслідок цього вулиця перевантажена, а цивільні водії змушені об’їжджати район через щільний трафік військової техніки.

Водночас ворог посилив технічний контроль, встановивши по всьому периметру нові системи відеоспостереження, щоб створити ілюзію повної захищеності об’єкта, йдеться у повідомленні.

– Всі ці запобіжні заходи марні. Ми продовжуємо фіксувати кожен в’їзд і виїзд, а дані про графіки руху та оновлені заходи охорони вже передані Силам оборони України. Приховати логістичні процеси за сітками не вдасться. Розвідка триває, – наголошують партизани.

В Атеш закликали співробітників частини та водіїв вантажівок ділитися інформацією про вміст вантажів і кінцеві пункти маршрутів – це допоможе зупинити постачання кораблів, які атакують мирні міста. Там обіцяють гарантовану винагороду та анонімність.