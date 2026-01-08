У соцмережах російська пропаганда активно поширює фейки, оформлені у вигляді новин у стилі публікацій Euronews, про нібито масові домагання до українських дітей у європейських школах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Фейки РФ з імітацією стилю Euronews

Автори російських фейків заявляють про “понад 100 таких випадків за три місяці” та стверджують, що українські родини бояться звертатися до поліції через “ризик депортації”, попереджають у Центрі протидії дезінформації.

– Насправді така інформація відсутня на офіційних ресурсах Euronews і не підтверджена жодними популярними джерелами. Фейк побудований за типовою схемою: емоційно чутлива тема, вигадана статистика, відсутність джерел та апеляція до авторитетного видання мають зобразити втрату підтримки українців за кордоном, – йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації стверджують, що метою російських фейків є дискредитація українських біженців, створення паніки серед родин, підрив довіри до інституцій, формування образу Європи як нібито небезпечного простору для українців, де “у них немає прав”.

Раніше ЦПД зафіксував нову хвилю фейкових відео, які імітують матеріали авторитетних західних медіа та аналітичних центрів, містять вигадану статистику та фейкові висновки, щоб сформувати російські наративи.

Серед них – фейкове відео, замасковане під аналітику Інституту вивчення війни (ISW), в якому стверджують, що лідери ЄС нібито готують провокації й теракти проти власного населення, щоб звинуватити Росію.

Проте насправді ISW не публікував жодних матеріалів із подібними заявами. У ЦПД вважають, що це типова тактика російських інформаційних операцій, спрямованих на підрив довіри до західних інституцій та зменшення підтримки України.