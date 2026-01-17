У Києві триває відновлення теплопостачання після ракетно-дронового удару РФ по критичній інфраструктурі столиці 9 січня.

Більшість будинків уже підключили до тепла, роботи на пошкоджених ділянках тепломереж продовжуються цілодобово.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зараз дивляться

Відновлення опалення в Києві: що відомо

За словами Кличка, зранку 17 січня він відвідав один з опорних пунктів тепловиків, звідки аварійні бригади виїжджають на ремонт та відновлення тепломереж і котелень.

Комунальні служби працюють у режимі 24/7.

Основні зусилля зосереджені на ліквідації пошкоджень, які виникли внаслідок ворожої атаки по енергетичній та тепловій інфраструктурі столиці.

Міська влада запевняє, що всі ресурси спрямовані на якнайшвидше повернення тепла в будинки, які залишаються без опалення.

Нагадаємо, що 9 січня Росія здійснила масовану атаку по критичній інфраструктурі Києва, внаслідок чого без теплопостачання залишалися близько 6 тис. житлових будинків.

Через пошкодження тепломереж та котелень відновлювальні роботи тривали кілька днів.

Станом на середину січня більшість споживачів уже підключені до тепла. Однак процес відновлення теплопостачання до осель киян досі триває.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.