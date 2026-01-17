Російські війська здійснюють безперервні піхотні штурми та намагаються проникати малими групами в напрямку Закітного, однак зазнають втрат і не мають успіху.

Про це повідомило Оперативне командування Схід.

Військові про ситуацію на Слов’янському напрямку

За даними ОК Схід, спроби штурмів і інфільтрації своєчасно виявляє українська розвідка.

По ворожих підрозділах завдають вогневого ураження із залученням:

підрозділів ракетних військ і артилерії;

екіпажів ударних БпЛА.

Під постійним вогневим контролем перебувають місця зосередження противника, його логістичні маршрути та позиції операторів безпілотників.

Як зазначають військові, окупанти зазнають суттєвих втрат, а село Закітне залишається під контролем Сил оборони..

В Оперативному командуванні наголосили, що інформація про нібито захоплення Закітного не відповідає дійсності.

Українських громадян закликають довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати ворожу пропаганду.

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що російські війська, попри значні втрати, намагаються прорватися до центру Гуляйполя Запорізької області.

За його словами, лише за одну добу на цьому напрямку відбулося щонайменше 20 боєзіткнень, однак українські підрозділи завдають ворогу потужних ударів і не дають закріпитися.

